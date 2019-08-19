Михал Чайковски намекнул на возвращение в московское «Динамо»

Защитник Михал Чайковски может продолжить карьеру в составе московского «Динамо».
Словацкий хоккеист сегодня, 19 августа, прилетел в Москву и опубликовал в своём «инстаграме» виды Кремля, а также обращение к защитнику бело-голубых Андрею Миронову. Кроме того, в профиле Чайковски указан клуб «Динамо» Москва. В мае московская команда обменяла словака в «Автомобилист» на денежную компенсацию, поэтому права на игрока принадлежат уральцам.
В декабре 2018 года Чайковски подписал соглашение с московским «Динамо» и провёл в регулярном чемпионате 12 матчей за бело-голубых, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «+1» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф Чайковски отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «0».
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