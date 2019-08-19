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Ламорелло: тренеры «Айлендерс» высочайшего мнения о Варламове

Ламорелло: тренеры «Айлендерс» высочайшего мнения о Варламове
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о подписании контракта с голкипером Семёном Варламовым.

«На мой взгляд, наш вратарский тренерский штаб не имеет равных. Я полагаюсь на их опыт больше, чем на собственный, а они о Варламове просто высочайшего мнения, причём уже давно, и одобрили наше решение», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.

Семён Варламов в минувшем сезоне выступал за «Колорадо» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провёл 448 матчей.

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