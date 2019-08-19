Скудра — о Косове: важно, как игрок работает со мной, какой бы ни была репутация

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал приглашение в команду нападающего Ярослава Косова.



«У меня всегда есть один принцип — если в команде оказывается любой игрок с любой репутацией, мне важно, как он работает со мной. Не хочется зацикливаться на том, что было. У нас нет идеальных людей — у всех всегда что-то было. Важна только наша совместная работа, наши отношения. Мы переговорили один раз — я ему всё обозначил. Ему не надо ничего обещать. Я просто рассказал ему, какая у нас будет команда, как мы будем работать, что для меня будет важным», — цитирует Скудру «Спорт Бизнес Online».



В мае 2018 года Косова, выступавшего тогда за «Ак Барс», поймали за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии. В январе 2019 года Косов покинул «Нефтехимик» после дебоша в отеле.

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Источник: «Нефтехимик» расторг контракт с Косовым после дебоша в отеле