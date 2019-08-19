Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин и Радулов приехали на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА

Малкин и Радулов приехали на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА
Хоккей / Прочие 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Даллас Старз» Александр Радулов приехали на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Игра состоится сегодня, 19 августа, начало — в 20:00 мск.

Фото: Полина Куимова

Команды выйдут на матч в следующих составах:

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Зелимхан Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Солтмурад Бакаев, Умяров, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент