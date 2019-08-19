Малкин и Радулов приехали на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Даллас Старз» Александр Радулов приехали на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Игра состоится сегодня, 19 августа, начало — в 20:00 мск.

Фото: Полина Куимова

Команды выйдут на матч в следующих составах:



«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Зелимхан Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.



Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Солтмурад Бакаев, Умяров, Мелкадзе.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.



Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.