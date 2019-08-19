Защитник Никита Лисов заключил контракт с «Торпедо»

Защитник Никита Лисов подписал двусторонний контракт с «Торпедо» на один сезон, информирует официальный сайт нижегородского клуба.



25-летний защитник является воспитанником московского ЦСКА. У Лисова есть опыт выступления за юниорскую и молодёжную сборные России. Кроме того, на счету новобранца «Торпедо» 156 матчей в КХЛ, в которых он набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «-13». Прошлый сезон Никита провел в ВХЛ в составе тюменского «Рубина» и набрал 22 (8+14) очка в 68 играх.



В сезоне-2018/19 Лисов провёл один матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Амура» и не сумел отметиться результативными действиями. Ранее он защищал цвета ЦСКА, «Нефтехимика», «Адмирала», «Авангарда» и ХК «Сочи».

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