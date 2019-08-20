Сакик: Ничушкин добавит глубины составу «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Валерием Ничушкиным.



«Валерий — большой, молодой крайний форвард, который добавит нашему составу глубины и усилит конкуренцию в тренировочном лагере. Он также обладает опытом выступления в НХЛ, и мы рады видеть его в нашем клубе», — приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.



24-летний Ничушкин в 57 матчах прошлого, своего четвёртого в лиге, сезона за «Даллас Старз» набрал 10 (0+10) очков. Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде (под 10-м номером) драфта-2013. Перед игрой за «Старз» в сезоне-2018/19 форвард два года провёл в ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге. Всего в 104 матчах в КХЛ за ЦСКА и челябинский «Трактор» в активе уроженца Челябинска 57 (31+26) очков.

Контракт Ничушкина – цветочки. Русские игроки, чьи контракты выкупали в НХЛ В «Филадельфии» до сих пор платят Брызгалову, а «Айлендерс» только несколько лет назад завершили эпопею с Алексеем Яшиным.