Овечкин: на судьбу не жалуюсь, денег хватает, а контракт заключил без агента

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в 2005 году заключил 13-летний контракт со «столичным» клубом, не прибегая к помощи агентов.

«У меня есть финансовый консультант, с которым я постоянно на связи, как минимум раз в неделю созваниваемся. Он предлагает какие-то выгодные, по его мнению, варианты вложений, мои адвокаты обязательно проверяют все документы, а я оцениваю и решаю, готов ли инвестировать, или нет. Для меня важен срок получения дивидендов.

У некоторых спортсменов бывают сложные отношения с родителями, но это не мой случай. Они для меня самые близкие люди, я им всецело доверяю. В любом случае, все окончательные решения всегда принимаю я. Я, если честно, не жалуюсь на судьбу и на контракт тоже не жалуюсь. Да и денег мне хватает. Мне удалось заключить тот контракт без агента, не забывайте. Моё будущее? Рано ещё об этом говорить. Останусь я в Вашингтоне или нет — покажет время, рассмотрю все варианты», — цитирует Овечкина Forbes.

Овечкин — о возможном завершении карьеры: поговорим об этом через два года