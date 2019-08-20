«Сибирь» намекнула на возвращение Олега Пигановича
«Сибирь» в официальном «твиттере» клуба намекнула на возвращение в команду Олега Пигановича. В видеоролике показано нанесение фамилии опытного защитника на игровой свитер.
«Когда разлука была недолгой...», — гласит сообщение в «Твиттере».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».
Ранее стало известно, что Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела. Таким образом, за две недели до старта сезона «Сибирь» потеряла одного из ведущих защитников.
Пиганович выступал за «Сибирь» в прошлом сезоне. 34-летний защитник забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач в 35 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-6» и набрав 47 штрафных минут.
«Сибирь» попрощалась с Тейлором, Пигановичем, Пешехоновым и Климонтовым
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