«Сибирь» намекнула на возвращение Олега Пигановича

«Сибирь» в официальном «твиттере» клуба намекнула на возвращение в команду Олега Пигановича. В видеоролике показано нанесение фамилии опытного защитника на игровой свитер.

«Когда разлука была недолгой...», — гласит сообщение в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».

Ранее стало известно, что Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела. Таким образом, за две недели до старта сезона «Сибирь» потеряла одного из ведущих защитников.

Пиганович выступал за «Сибирь» в прошлом сезоне. 34-летний защитник забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач в 35 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-6» и набрав 47 штрафных минут.