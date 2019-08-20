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Косов сыграет за фарм-клуб «Трактора»

Косов сыграет за фарм-клуб «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард Ярослав Косов попал в состав челябинского «Челмета» на товарищескую игру c «Южным Уралом». На игру заявлен в третьем звене с Максимом Шипиным и Егором Бабенко, ещё одним новобранцем «Трактора».

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина находится в «Тракторе» на просмотре. На предсезонке провёл за черно-белых четыре игры, отметившись одной заброшенной шайбой.

Зимой 26-летний хоккеист покинул «Нефтехимик». Он провёл за команду из Нижнекамска четыре игры, отметившись одной результативной передачей. В сентябре игрок подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В минувшем сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате за красно-белых, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4». За матч проводил на льду чуть менее 11 минут.

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