Ержабек — о СКА: питерцы – особенная стать

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек подвёл итоги предсезонных сборов в Италии и Финляндии.
«Мы провели отличную очень тяжёлую тренировочную работу. Чувствуем себя очень хорошо. Мы прошли через контрольные матчи, и это был очень хороший тест для нас. Теперь мы смотрим вперёд, на игры Кубка мэра Москвы. На тренировках мы очень серьёзно готовимся. Отрабатываем командные действия, к примеру, игру в численном превосходстве или прессинг в зоне защиты при обороне своих ворот. Мы общаемся между собой и обсуждаем нюансы игры, ошибки. Чтобы впредь избежать сумятицы на льду в игровых моментах.
Матч со СКА? Питерцы – особенная стать. Мы встречались с ними на ещё меньшей площадке, чем в матчах с финскими командами. Со СКА «Витязь» играл быстрее, вынужденно быстрее», — цитирует Ержабека официальный сайт подмосковного клуба.
- 20 августа 2019
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:43
-
11:24
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
10:14
-
09:45
-
09:16
-
09:02
-
00:20
-
00:08
- 19 августа 2019
-
23:31
-
23:01
-
22:40
-
22:35
-
21:57
-
21:29
-
20:33
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:03
-
18:33
-
18:21
-
17:58
-
17:20
-
17:12
-
16:44
-
16:14