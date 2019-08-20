Ержабек — о СКА: питерцы – особенная стать

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек подвёл итоги предсезонных сборов в Италии и Финляндии.

«Мы провели отличную очень тяжёлую тренировочную работу. Чувствуем себя очень хорошо. Мы прошли через контрольные матчи, и это был очень хороший тест для нас. Теперь мы смотрим вперёд, на игры Кубка мэра Москвы. На тренировках мы очень серьёзно готовимся. Отрабатываем командные действия, к примеру, игру в численном превосходстве или прессинг в зоне защиты при обороне своих ворот. Мы общаемся между собой и обсуждаем нюансы игры, ошибки. Чтобы впредь избежать сумятицы на льду в игровых моментах.

Матч со СКА? Питерцы – особенная стать. Мы встречались с ними на ещё меньшей площадке, чем в матчах с финскими командами. Со СКА «Витязь» играл быстрее, вынужденно быстрее», — цитирует Ержабека официальный сайт подмосковного клуба.