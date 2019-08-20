Билялетдинов — о словах Петрова про обиду: это глупость какая-то

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал интервью Кирилла Петрова, в котором тот сказал, что Билялетдинов не простил форварду отъезда в Северную Америку и в дальнейшем не желал возвращения игрока в команду.

«Это глупость какая-то. Я не знаю, может, ему кто-то так информацию преподал. Один раз расскажу ситуацию, именно в интервью вам, но в полемику в дальнейшем вступать не намерен. Кирилл наверняка прочитает или посмотрит наше интервью и пусть сам решает, кому верить.

Итак, когда он принял решение возвращаться из-за океана, мы совместно с Тахаутдиновым и Хуснутдиновым обсудили всё и приняли совместное решение его брать. Кирилл приехал в Казань, я с ним встретился, и мы поговорили. А далее уже руководство клуба должно было решить все технические моменты с контрактом. Потом директор клуба сказал мне, что Петров не стал с ними подписывать контракт и уехал. Что-то не сложилось. В детали я не вникал, я тренер, а переговорами и контрактами занимаются другие люди. Никакой другой информации у меня не было.

Он хотел вернуться, а я наложил вето? Абсолютная неправда. У него же контракт был с ЦСКА, они его отдали в «Авангард». Руководство «Ак Барса» мне за последние сезоны не говорило предметно о возможности возвращения Петрова», — цитирует Билялетдинова «ТНВ».