Анисимов — о возможном локауте в НХЛ: у меня одна дорога

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов рассказал о подготовке к новому сезону и поделился мнением о возможном локауте в НХЛ.
«Провёл неделю в Швейцарии с Юрзиновым, его тренировки меня заряжают нужными эмоциями. А сейчас тренируюсь в Ярославле, здесь больше работы на общую физическую готовность. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо «Локомотиву» — за возможность тренироваться на их базе и арене!
Локаут в НХЛ? Пусть будет, как будет. Случится локаут — приеду играть в Россию, не случится — останусь в НХЛ. Для хоккеиста ведь, что самое главное? Играть в хоккей. А я без него не останусь вне зависимости от локаута. Это не может не радовать. За кого буду играть в России в этом случае? У меня одна дорога — в родной город», — цитирует воспитанника ярославского «Локомотива» Sport24.
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