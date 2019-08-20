Овечкин: доволен, что смог побывать в Белом доме. Трамп был позитивен и весел
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Мотивация только выросла. Хочется вновь испытать эмоции от победы, ощутить эйфорию болельщиков, родных и близких. К сожалению, в этом году повторить успех не удалось – слишком много травм ведущих игроков было в конце сезона.
Были ли сомнения ходить или нет на встречу с Трампом? Лично у меня – нет. В команде каждый сам решал, принимать ли приглашение. У меня проблем с этим не было. Прием прошел шикарно, Трамп был очень позитивен и весел. Я доволен, что смог побывать в Белом доме», – цитирует Овечкина Forbes.
Приём прошёл в марте этого года и был посвящён завоеванию «столичной» командой Кубка Стэнли.
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