Гика: вычитал, что раньше Челябинск назывался Танкоград

Нападающий «Трактора» Томаш Гика поделился первыми впечатлениями от Челябинска.
«Самые положительные. Челябинск – большой, хороший город. Я живу в прекрасном районе, где всё необходимое есть в шаговой доступности, в том числе — отличные рестораны. КХЛ тоже понравилась. Здесь большой лёд, мастеровитые хоккеисты и высокие скорости. Приходится много двигаться, мне нравится такой хоккей.
Мой друг Павел Францоуз выступал здесь три сезона. Я расспрашивал его про город и клуб. Многие хоккеисты из Чехии раньше тоже играли здесь. Про «Трактор» я слышал от них только хорошее, поэтому сделал свой выбор в пользу этой команды.
Я вычитал, что раньше Челябинск назывался Танкоград и имеет богатую историю. Когда приедут все члены моей семьи, мы собираемся посетить музей танков под открытым небом в парке. Францоуз рассказывал про одного чеха, который живет в Челябинске уже 20 лет, и дал мне его контакты. Но мы ещё пока не успели встретиться. Знаю, что здесь есть чешский ресторан, однако там я тоже пока ещё не был. На фестивале Traktor Open ко мне подошли несколько ребят из Чехии. Думаю, я ещё успею познакомиться с другими моими соотечественниками», — цитирует Гику официальный сайт КХЛ.
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