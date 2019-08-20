Бекстрём: было бы здорово провести в «Вашингтоне» всю карьеру

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал, что хотел бы остаться в «столичном» клубе до конца игровой карьеры.

Следующий сезон станет последним по 10-летнему контракту шведского нападающего с клубом, подписанному в 2010 году. Зарплата игрока по соглашению – $ 6,7 млн в год. 1 июля 2020 года 31-летний форварда может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

«Стараюсь не думать об этом слишком много. Просто готовлюсь к сезону. Мне нравится город, нравятся болельщики. Конечно, я хотел бы остаться. Было бы здорово провести в «Вашингтоне» всю карьеру. Такое случается не очень часто, тем более в условиях потолка зарплат. Надеюсь, мы найдём решение», – цитирует Бекстрёма The Athletic.