Спортивный директор «Спартака»: методы работы Знарка не изменились
Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли поделился мнением о работе нового главного тренера красно-белых Олега Знарка
«Клуб движется вперёд, есть определённые амбиции. То, что я вижу, методы работы Знарка, подход к делу и организации всех процессов у него не изменились. У ребят были тяжёлые сборы, мало кто из них проходил такие нагрузки. Думаю, что тренерский штаб уже определился с составом», — цитирует Ни-Ли ТАСС.
В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4, хотя выиграл два первых матча в Санкт-Петербурге. В межсезонье московский клуб возглавил Олег Знарок. В его тренерский штаб вошли Харийс Витолиньш, Максим Соловьёв и Игорь Уланов.
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