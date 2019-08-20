Спортивный директор «Спартака»: методы работы Знарка не изменились

Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли поделился мнением о работе нового главного тренера красно-белых Олега Знарка

«Клуб движется вперёд, есть определённые амбиции. То, что я вижу, методы работы Знарка, подход к делу и организации всех процессов у него не изменились. У ребят были тяжёлые сборы, мало кто из них проходил такие нагрузки. Думаю, что тренерский штаб уже определился с составом», — цитирует Ни-Ли ТАСС.

В минувшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде хоккеистам СКА со счётом 2-4, хотя выиграл два первых матча в Санкт-Петербурге. В межсезонье московский клуб возглавил Олег Знарок. В его тренерский штаб вошли Харийс Витолиньш, Максим Соловьёв и Игорь Уланов.