Гика: активно учу русский, через три-четыре месяца язык будет на уровне

Нападающий «Трактора» Томаш Гика рассказал о процессе своей адаптации в Челябинске.



«Активно учу русский язык. Пока знаю не очень много слов, зато хорошо понимаю речь. Русский язык похож на чешский, это помогает. Говорить пока не получается, но, думаю, через три-четыре месяца мой русский будет уже на приличном уровне. Похожие слова? Например, «красный» в чешском языке значит «красивый». Но для меня это не проблема, я всё понимаю.



Петерис Скудра свободно общается на английском, это очень удобно. Наш наставник отлично понимает хоккей, он уже давно работает в КХЛ. Насколько я знаю, он исповедует быструю жёсткую игру. Мне такой стиль тоже нравится.



Все тренеры – разные. У меня уже есть опыт работы с экспрессивными наставниками. Эмоции помогают Скудре удостовериться, что все правильно работают на льду. Это отличный тренер, и, надеюсь, мы сможем играть именно так, как он того хочет», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.