Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Каролина» представила новый комплект выездной формы

«Каролина» представила новый комплект выездной формы
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» представил новый комплект выездной формы, информирует официальный сайт команды.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Недавно в клубе подписали новый многолетний контракт с генеральным менеджером Доном Уодделлом. В течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент