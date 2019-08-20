«Каролина» представила новый комплект выездной формы
Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» представил новый комплект выездной формы, информирует официальный сайт команды.
Посмотреть фото также можно в «Твиттере».
Недавно в клубе подписали новый многолетний контракт с генеральным менеджером Доном Уодделлом. В течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 20 августа 2019
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
16:32
-
16:14
-
16:08
-
15:48
-
15:23
-
15:01
-
14:36
-
14:25
-
14:21
-
14:00
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:43
-
11:24
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
10:14
-
09:45
-
09:16
-
09:02
-
00:20
-
00:08
- 19 августа 2019
-
23:31
-
23:01
-
22:40
-
22:35
-
21:57
Партнерский контент