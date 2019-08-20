«Каролина» представила новый комплект выездной формы

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» представил новый комплект выездной формы, информирует официальный сайт команды.

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Недавно в клубе подписали новый многолетний контракт с генеральным менеджером Доном Уодделлом. В течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.



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