«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на Кубке ЛЖД, у Билялова — сухарь

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее минского «Динамо» в дебютном матче предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:0. Сегодня, 20 августа, на турнире также пройдёт встреча рижского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста», начало игры — в 19:30 мск.



Счёт во встрече открыл защитник казанской команды Никита Лямкин, отличившийся на 19-й минуте. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам нападающего Артема Михеева и защитника Камиля Фазылзянова. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

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