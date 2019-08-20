«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на Кубке ЛЖД, у Билялова — сухарь
Казанский «Ак Барс» оказался сильнее минского «Динамо» в дебютном матче предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:0. Сегодня, 20 августа, на турнире также пройдёт встреча рижского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста», начало игры — в 19:30 мск.
Счёт во встрече открыл защитник казанской команды Никита Лямкин, отличившийся на 19-й минуте. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам нападающего Артема Михеева и защитника Камиля Фазылзянова. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.
Кубок Латвийской Железной Дороги
20 августа 2019, вторник. 15:30 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Лямкин (Лазарев, Фисенко) – 18:34 (5x4), 2:0 – Михеев (Хенкель, Зарипов) – 24:05 (6x5), 3:0 – Фазылзянов – 25:05 (5x5)
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