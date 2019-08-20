Минское «Динамо» проиграло шесть подряд предсезонных матчей

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее минского «Динамо» в дебютном матче предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, минское «Динамо» потерпело шестое подряд поражение во время предсезонных матчей, единственная победа была над клубом ВХЛ «Хумо» (6:3) на Кубке губернатора Нижегородской области.



Счёт во встрече открыл защитник казанской команды Никита Лямкин, отличившийся на 19-й минуте. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам нападающего Артёма Михеева и защитника Камиля Фазылзянова. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер казанского клуба Тимур Билялов.