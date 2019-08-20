Женская сборная России победила Японию на Турнире пяти наций

Женская национальная сборная России со счётом 2:0 обыграла команду Японии в стартовом матче Турнира пяти наций, проходящего в эти дни в Финляндии.



В стартовой пятёрке российской команды на льду появились пара защитников Мария Баталова — Анна Шибанова и тройка нападения Ольга Сосина — Анна Тимофеева — Евгения Дюпина. В воротах с первых минут сыграла Валерия Меркушева.



Фануза Кадирова с передачи Екатерины Добродеевой в середине второго игрового отрезка открыла счёт голам сборной России в новом сезоне. А Анна Шохина на седьмой минуте третьего периода установила итоговый результат встречи — победа 2:0.



Россия:

Меркушева (Морозова);

Баталова — Шибанова (К), Сосина (А) — Тимофеева — Дюпина;

Пирогова — Проворова, Шохина (А) — Братищева — Штарёва;

Ганеева — Николаева, Кадирова — Канаева — Добродеева;

Чистякова — Савонина, Кулишова — Мезенцева — Старовойтова.