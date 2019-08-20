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Женская сборная России победила Японию на Турнире пяти наций

Женская сборная России победила Японию на Турнире пяти наций
Хоккей / Прочие 0

Женская национальная сборная России со счётом 2:0 обыграла команду Японии в стартовом матче Турнира пяти наций, проходящего в эти дни в Финляндии.

В стартовой пятёрке российской команды на льду появились пара защитников Мария Баталова — Анна Шибанова и тройка нападения Ольга Сосина — Анна Тимофеева — Евгения Дюпина. В воротах с первых минут сыграла Валерия Меркушева.

Фануза Кадирова с передачи Екатерины Добродеевой в середине второго игрового отрезка открыла счёт голам сборной России в новом сезоне. А Анна Шохина на седьмой минуте третьего периода установила итоговый результат встречи — победа 2:0.

Россия:
Меркушева (Морозова);
Баталова — Шибанова (К), Сосина (А) — Тимофеева — Дюпина;
Пирогова — Проворова, Шохина (А) — Братищева — Штарёва;
Ганеева — Николаева, Кадирова — Канаева — Добродеева;
Чистякова — Савонина, Кулишова — Мезенцева — Старовойтова.

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