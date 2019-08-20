Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин войдёт в состав совета при главе Мордовии Владимире Волкове по развитию физической культуры и спорта, информирует официальный сайт правительства Республики Мордовии.



«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав Совета при главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта. С соответствующей инициативой ранее выступил глава республики Владимир Волков.



Отметим, что в состав совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены и организаторы спорта. Это, например, заместитель министра спорта страны, сопредседатель организации Павел Новиков, президент отечественной Федерации тенниса, первый заместитель сопредседателя Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор „Матч ТВ“ Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие», — указано на сайте.

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