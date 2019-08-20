Билялов: про нас с Рейдеборном даже статью написали, но мы в отличных отношениях

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:0).



«Работы всегда хватает, но сегодня мы очень хорошо отыграли в обороне. Да, были ненужные удаления, но в меньшинстве действовали здорово, мало свободы давали сопернику. Потому и такой результат.



Самый сложный момент в матче? Даже не могу сказать, в игре все броски всегда неприятные, ты всегда должен быть готов на сто процентов.



Я даже где-то статью прочитал про это! На самом деле мы в замечательных отношениях, всегда друг друга поддерживаем. На том видео из Нур-Султана я его просто не увидел, потому что пошёл в сушилку. Потом Адам ко мне подошёл, мы спокойно друг друга подбодрили», — цитирует Билялова официальный сайт клуба.

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на Кубке ЛЖД, у Билялова — сухарь