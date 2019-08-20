Вудкрофт заявил, что игрокам минского «Динамо» нужно верить в победу

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3) на Кубке Латвийской железной дороги.
«В первую очередь, конечно, мы не можем быть довольны итоговым результатом. С другой стороны, удовлетворен тем, что увидел на льду. Команда показала, что понимает, чего от них хочет тренерский штаб, и доказала, что наша система работает.
«Ак Барс» — мастеровитая команда. Они воспользовались тремя ошибками, которые мы допустили, и сделали результат. Мы также заставили их ошибаться. Просто не смогли реализовать моменты. Но это придет. Нам надо взять позитив с сегодняшнего матча и идти дальше.
Несколько молодых парней сыграли первый матч с командой КХЛ и показали достойный хоккей. Конечно, у них не все получалось, но уже сегодня вечером мы начнем проводить работу над этим. Доволен тем, как они выкладывались на площадке. Также нам надо работать над верой в себя и верой в победу.
В первую очередь ты должен верить, что можешь победить. Во-вторых, должен быть готов заплатить за победу трудом и желанием. Хочу видеть в команде 20 парней, которые будут верить в то, что они смогут победить, и будут готовы заплатить за это своим трудом. Рано или поздно мы придем к этому. Сегодня игроки показали мне стремление к этому. Я очень воодушевлен их желанием играть", — цитирует канадского специалиста официальный сайт «зубров».
- 20 августа 2019
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