Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рижское «Динамо» победило «Автомобилист», Эштон оформил дубль

Рижское «Динамо» победило «Автомобилист», Эштон оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» стартовало с победы на домашнем Кубке латвийской железной дороги, подопечные Гиртса Анкипанса взяли верх над екатеринбургским «Автомобилистом», встреча завершилась со счётом 3:0. Напомним, ранее на Кубке ЛЖД казанский «Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» (3:0).

Первую заброшенную шайбу в матче зрители увидели в концовке первого периода — отметился канадский нападающий «Динамо» Картер Эштон. На 36-й минуте Эштон оформил дубль, увеличив отрыв латвийского коллектива. В концовке третьего периода окончательный счёт установил форвард Лаурис Дарзиньш — 3:0. Сухой матч оформил голкипер рижан Кристерс Гудлевскис.

Кубок Латвийской Железной Дороги
20 августа 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Эштон (Маршалл, Улльстрём) – 18:56 (5x4), 2:0 – Эштон (Берглунд, Берглунд) – 35:07 (5x5), 3:0 – Дарзиньш (Редлихс М., Маршалл) – 56:50 (5x4)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент