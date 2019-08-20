Рижское «Динамо» победило «Автомобилист», Эштон оформил дубль

Рижское «Динамо» стартовало с победы на домашнем Кубке латвийской железной дороги, подопечные Гиртса Анкипанса взяли верх над екатеринбургским «Автомобилистом», встреча завершилась со счётом 3:0. Напомним, ранее на Кубке ЛЖД казанский «Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» (3:0).



Первую заброшенную шайбу в матче зрители увидели в концовке первого периода — отметился канадский нападающий «Динамо» Картер Эштон. На 36-й минуте Эштон оформил дубль, увеличив отрыв латвийского коллектива. В концовке третьего периода окончательный счёт установил форвард Лаурис Дарзиньш — 3:0. Сухой матч оформил голкипер рижан Кристерс Гудлевскис.

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