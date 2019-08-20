«Буран» подписал контракт с Макаровым, имеющим опыт игры в КХЛ и НХЛ

Клуб Высшей хоккейной лиги «Буран» подписал контракт с голкипером Андреем Макаровым, информирует официальный сайт воронежской команды. Голкипер, права на которого недавно обменяли из «Автомобилиста, поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Вратарь пополнил состав «Автомобилиста» прошлой осенью, провёл три матча, в которых отразил 42 броска. Он пропускал 3,92 шайбы в среднем за игру и отражал 87,5% бросков.



Уральский клуб забрал игрока с драфта отказов, куда его поместил «Нефтехимик». В сезоне-2018/19 26-летний Макаров провёл шесть матчей в составе «волков», отражая 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,64.



Ранее Макаров защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ провёл 55 матчей, одержав 20 побед. Голкипер пропускал 2,54 шайбы в среднем за игру и отражал 91,1% бросков.

