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«Барыс» уступил «Давосу» в овертайме

«Барыс» уступил «Давосу» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» в контрольной встрече потерпел поражение от швейцарского «Давоса», матч завершился в овертайме со счётом 1:2. Ранее подопечные Андрея Скабелки провели два товарищеских матча со швейцарскими клубами, победив «Амбри-Пиотту» (4:1) и проиграв «Цугу» со счётом 3:5.

Первую заброшенную шайбу зрители увидели уже на пятой минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий «Давоса» Энцо Корви. Следующие 40 минут прошли без голов: форвард «Барыса» Антон Сагадеев на 47-й минуте восстановил равновесие в счёте. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «Давосу» принесла заброшенная шайба защитника Магнуса Нюгрена.

Товарищеские матчи (клубы)
20 августа 2019, вторник. 20:45 МСК
Давос
Давос
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Барыс
Нур-Султан
1:0 – Корви (Амбюль) – 04:48 (5x5), 1:1 – Сагадеев (Евдокимов) – 46:19 (5x5), 2:1 – Нюгрен (Корви, Палушай) – 61:13 (3x3)

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