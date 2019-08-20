«Барыс» уступил «Давосу» в овертайме
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» в контрольной встрече потерпел поражение от швейцарского «Давоса», матч завершился в овертайме со счётом 1:2. Ранее подопечные Андрея Скабелки провели два товарищеских матча со швейцарскими клубами, победив «Амбри-Пиотту» (4:1) и проиграв «Цугу» со счётом 3:5.
Первую заброшенную шайбу зрители увидели уже на пятой минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий «Давоса» Энцо Корви. Следующие 40 минут прошли без голов: форвард «Барыса» Антон Сагадеев на 47-й минуте восстановил равновесие в счёте. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «Давосу» принесла заброшенная шайба защитника Магнуса Нюгрена.
Товарищеские матчи (клубы)
20 августа 2019, вторник. 20:45 МСК
Давос
Давос
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Барыс
Нур-Султан
1:0 – Корви (Амбюль) – 04:48 (5x5), 1:1 – Сагадеев (Евдокимов) – 46:19 (5x5), 2:1 – Нюгрен (Корви, Палушай) – 61:13 (3x3)
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 20 августа 2019
-
23:30
-
23:02
-
22:56
-
22:33
-
22:10
-
21:51
-
21:30
-
21:03
-
20:48
-
20:30
-
20:21
-
20:04
-
19:49
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:35
-
18:15
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
16:32
-
16:14
-
16:08
-
15:48
-
15:23
-
15:01
-
14:36
-
14:25
-
14:21
-
14:00
-
13:25
-
13:19
Партнерский контент