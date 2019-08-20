«Барыс» уступил «Давосу» в овертайме

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» в контрольной встрече потерпел поражение от швейцарского «Давоса», матч завершился в овертайме со счётом 1:2. Ранее подопечные Андрея Скабелки провели два товарищеских матча со швейцарскими клубами, победив «Амбри-Пиотту» (4:1) и проиграв «Цугу» со счётом 3:5.



Первую заброшенную шайбу зрители увидели уже на пятой минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий «Давоса» Энцо Корви. Следующие 40 минут прошли без голов: форвард «Барыса» Антон Сагадеев на 47-й минуте восстановил равновесие в счёте. Встреча перешла в дополнительное время, где победу «Давосу» принесла заброшенная шайба защитника Магнуса Нюгрена.

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