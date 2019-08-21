Бозак: Кадри играет жёстко, способен забивать и залезать под кожу
Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился мнением об игре форварда Назема Кадри, недавно перешедшего из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Колорадо Эвеланш». Форвард высоко оценил игру Кадри, отметив, что тот создан для Центрального дивизиона.
«Это однозначно игрок, созданный для Центрального дивизиона. Кадри играет усердно и жестко. И он способен забивать голы. У него отменные навыки, он играет так, что против него не любят выходить на лед соперники.
Любая команда может использовать игрока, который способен вести силовую борьбу, забивать важные голы и залезать сопернику под кожу. Это очень хороший разносторонний игрок», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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