Коваленко: Кубок мира ударит по КХЛ. Не нужно ломать международный календарь!

Олимпийский чемпион, глава российского профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко прокомментировал новость о возможном проведении Кубка мира в январе 2021 года.



«Эта идея, может быть, и красивая, но крайне сомнительная, особенно для европейского хоккея. Очевидно, что это соревнование станет исключительно внутренним североамериканским. Ни один европейский чемпионат в январе, когда идут решающие матчи за выход в плей-офф, на две недели не остановится и не делегирует своих звёзд за океан.



По сути, для Старого Света, учитывая возможную акклиматизацию и переакклиматизацию, это означает ломку всего европейского сезона. Никто на это не пойдет. Кубок мира ударит прежде всего по нашей лиге. Может, существенная часть игроков КХЛ и не против двухнедельной паузы в январе. Но мы понимаем, что для лиги, а значит и для всего нашего хоккейного сообщества возникает большая проблема.



При этом мы двумя руками за международные соревнования, но в классическом формате. Чемпионаты мира в последнее время только набирают ход, а НХЛ, наверное, нужно начать с Олимпиады и просто вернуться на этот супертурнир. Решая свои задачи, не нужно ломать международный календарь! Простота хуже воровства — это про заокеанскую идею с Кубком мира», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.



НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд