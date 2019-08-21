Сотрудники «Авангарда» сыграют в хоккей в Кении

«Авангард» в официальном «твиттере» сообщил о проведении хоккейного матча в Кении. Во встрече с «Кенийскими Львами» сыграют сотрудники омского клуба, а также известный в прошлом хоккеист Кирилл Сафронов. Точной даты матча не указано, однако известно, что поездка продлится с 22 по 24 августа.

27 августа в Омской крепости состоится презентация «Авангарда» перед новым сезоном КХЛ. Летом 2018 года домашняя арена «Авангард» «Арена Омск» начала разрушаться, в связи с чем омский клуб был вынужден переехать в Балашиху. Новый дворец для «ястребов» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году. До этого времени омичи будут продолжать проводить домашние матчи в Московской области.



В сезоне-2018/19 омский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но не сумел завоевать трофей, проиграв в четырёх матчах ЦСКА.