NBC: Панарин сможет привести «Рейнджерс» в то, что кажется светлым будущим

Обозреватель NBC Sports Скотт Биллек поделился мнением о перспективах российского нападающего Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Последний раз игрок „Рейнджерс“ преодолевал 80-очковую отметку за сезон 10 лет назад. Тогда был молод Мариан Габорик, и он выдавал впечатляющие сезоны. С тех пор, в Рейнджерс не было игрока, способного на такую голевую мощь. Конечно, это не всегда мешало им добиваться успеха. Однако приход в команду 27-летнего форварда, который имеет потенциал на 100+ очков за сезон, может привести к переходу на качественно иной уровень.

У «Рейнджерс» было много свободных денег на 1 июля, к тому же они базируются в привлекательном месте. Это дало им много возможностей на рынке свободных агентов, и всё получилось как надо. А самым большим достижением стало подписание Артемия Панарина, который только входит в самый расцвет своей карьеры. Панарин будет для клуба элитным снайпером, в котором «Рейнджерс» так нуждались. Однако Артемий — это нечто большее, чем просто человек с броском.

Он отлично владеет шайбой, ответственно играет, что в защите, что в нападении. Создаёт много голевых моментов. К тому же в прошлом сезоне было много вопросов по поводу будущего, что мешало ему. Теперь же никаких вопросов нет. Скорее всего, он будет играть в звене с Микой Зибанеджадом и Каапо Какко, и это может получиться мегатройка. Панарин — икс-фактор. Он сможет привести «Рейнджерс» в то, что кажется светлым будущим», — полагает Биллек.