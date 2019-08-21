«Сибирь» командировала двоих нападающих в новокузнецкий «Металлург»

Нападающие «Сибири» Глеб Зырянов и Александр Локтев командированы в новокузнецкий «Металлург», сообщается в официальной группе клуба КХЛ в «ВКонтакте».

В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7». В среднем за матч хоккеист проводил на льду 12 минут 16 секунд.

«Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не пробилась в плей-офф, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка. В 62 матчах регулярного чемпионата сибиряки набрали 54 очков. В межсезонье произошла смена главного тренера — Александра Андриевского заменил Николай Заварухин.