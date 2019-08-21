Генменеджер «Ванкувера» — о Бёзере: ещё никто из ОСА в НХЛ не продлил контракт

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг рассказал, как идут переговоры о продлении контракта с Броком Бёзером.

«Я продолжаю общаться с Беном Хэнкинсоном (агент Бёзера. — Прим. „Чемпионата“). Мы пытаемся прийти к общему знаменателю. Никто из ограниченно свободных агентов в НХЛ ещё не продлил контракт, и мы продолжаем работать с ним. Надеюсь, у нас получится добиться результата до сборов, чтобы он начал работать там с командой с самого начала.

Может ли Бёзер уехать в Европу? Мы еще не дошли до такой стадии. У нас есть ещё три недели на переговоры с Хэнкинсоном и Броком. Постараемся решить вопрос. Если не ошибаюсь, Бо Хорват подписал контракт за три дня до сборов в 2017 году. Нам надо работать над соглашением, время ещё есть. Надеюсь, что у нас всё получится», — цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ.