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«Трактор» перезаключил контракты с четырьмя игроками

«Трактор» перезаключил контракты с четырьмя игроками
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» перезаключил контракты с вратарями Иваном Федотовым и Владиславом Сухачёвым, защитником Дмитрием Алексеевым и форвардом Александром Подкорытовым, сообщается на сайте хоккейного клуба. Соглашения с игроками рассчитаны до конца сезона-2020/21.

22-летний Федотов пополнил состав «Трактора» в это межсезонье в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». Большую часть прошлого сезона провёл в ВХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ Иван сыграл три игры, в которых одержал две победы. В среднем за игру он пропускал 2,08 шайбы и отражал 93,3% бросков.

21-летний Алексеев за карьеру в КХЛ принял участие в 11 матчах, 21-летний Сухачёв провёл три матча. 21-летний Подкорытов в КХЛ еще не выступал.

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