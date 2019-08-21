Савилов: «Динамо» Мн жертвует сиюминутным результатом в пользу квалификации к ОИ

Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Геннадий Савилов поделился мнением относительно итогов Кубка Салея—2019, на котором минское «Динамо» заняло последнее место, дважды проиграв клубам белорусской Экстралиги.

«Матчи Кубка ещё раз подтвердили постулат: хоккеисты, играющие в „Динамо“ и находящиеся в белорусских клубах Экстралиги, примерно одинакового уровня. Ничего не изменилось за полгода с той самой „суперсерии“, которая продемонстрировала аналогичную картину.

За полгода новые хоккеисты не рождаются. Мы за это время можем лишь выбрать лучших белорусов, которые будут представлять страну в клубе КХЛ. «Динамо» сейчас в какой-то степени жертвует сиюминутным результатом в пользу перспектив хорошо выступить на олимпийской квалификации в 2020 году и минском чемпионате мира 2021 года», — цитирует Савилова «Прессбол».