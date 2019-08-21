Трое российских игроков заключили контракты с румынским клубом «Дунаря», сообщается на официальном сайте клуба. В Галац перебрались защитник Максим Рыбалко, а также нападающие Павел Плотников и Сергей Пайор.

32-летний Рыбалко и 35-летний Пайор провели минувший сезон в южнокорейском «Гангвон Хай». В 33 матчах регулярного чемпионата Максим забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Пайор отметился семью заброшенными шайбами и 16 голевыми передачами. Рыбалко имеет опыт игры в КХЛ за «Амур», а Пайор в Суперлиге защищал цвета «Авангарда».

33-летний Плотников является воспитанником «Спартака» и на уровне КХЛ не выступал. Последний сезон российский форвард провёл в Казахстане в «Алматы».