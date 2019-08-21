«Ак Барс» – «Автомобилист»: стали известны составы команд

Сегодня, 21 августа, «Ак Барс» сыграет второй матч на Кубке Латвийской железной дороги с «Автомобилистом», начало встречи – в 15:30 мск.

По сравнению с первым матчем на турнире в составе казанской команды семь изменений: в воротах сыграет Адам Рейдеборн, вернулись в состав Игорь Ожиганов, Микаэль Викстранд, Джастин Азеведу, Патрис Кормье, Мэтт Фреттин и Вячеслав Основин.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мисбахов)

Ожиганов – Викстранд, Азеведу – Кормье – Фреттин,

Яруллин – Лямкин, Галиев – Ткачёв – Зарипов,

Педан – Хенкель, Лазарев – Галимов – Петров,

Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Основин – Галимов, Емец.

«Автомобилист»:

Фомин (Гросс);

Трямкин — Березин, Плэтт — Кучерявенко — Литовченко;

Мамкин — Василевский, Гареев — Протапович — Хрипунов;

Щемеров — Беляков, Мозер — Попов — Сетдиков;

Севостьянов — Гуркин, Захаров — Рассейкин — Обидин.