«Ак Барс» – «Автомобилист»: стали известны составы команд

Сегодня, 21 августа, «Ак Барс» сыграет второй матч на Кубке Латвийской железной дороги с «Автомобилистом», начало встречи – в 15:30 мск.
По сравнению с первым матчем на турнире в составе казанской команды семь изменений: в воротах сыграет Адам Рейдеборн, вернулись в состав Игорь Ожиганов, Микаэль Викстранд, Джастин Азеведу, Патрис Кормье, Мэтт Фреттин и Вячеслав Основин.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Мисбахов)
Ожиганов – Викстранд, Азеведу – Кормье – Фреттин,
Яруллин – Лямкин, Галиев – Ткачёв – Зарипов,
Педан – Хенкель, Лазарев – Галимов – Петров,
Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Основин – Галимов, Емец.
«Автомобилист»:
Фомин (Гросс);
Трямкин — Березин, Плэтт — Кучерявенко — Литовченко;
Мамкин — Василевский, Гареев — Протапович — Хрипунов;
Щемеров — Беляков, Мозер — Попов — Сетдиков;
Севостьянов — Гуркин, Захаров — Рассейкин — Обидин.
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