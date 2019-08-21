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«Ак Барс» – «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Ак Барс» – «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 21 августа, «Ак Барс» сыграет второй матч на Кубке Латвийской железной дороги с «Автомобилистом», начало встречи – в 15:30 мск.

По сравнению с первым матчем на турнире в составе казанской команды семь изменений: в воротах сыграет Адам Рейдеборн, вернулись в состав Игорь Ожиганов, Микаэль Викстранд, Джастин Азеведу, Патрис Кормье, Мэтт Фреттин и Вячеслав Основин.

«Ак Барс»:
Рейдеборн (Мисбахов)
Ожиганов – Викстранд, Азеведу – Кормье – Фреттин,
Яруллин – Лямкин, Галиев – Ткачёв – Зарипов,
Педан – Хенкель, Лазарев – Галимов – Петров,
Мусин – Фазылзянов, Фисенко – Основин – Галимов, Емец.

«Автомобилист»:
Фомин (Гросс);
Трямкин — Березин, Плэтт — Кучерявенко — Литовченко;
Мамкин — Василевский, Гареев — Протапович — Хрипунов;
Щемеров — Беляков, Мозер — Попов — Сетдиков;
Севостьянов — Гуркин, Захаров — Рассейкин — Обидин.

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