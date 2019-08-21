В «Тракторе» объяснили, почему в межсезонье не перешли на другой размер площадки

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф объяснил, почему челябинский клуб не перешёл на лругой размер площадки.

««Трактор» технически не успевал в этом сезоне уменьшить размеры площадки. Во-первых, нужна сама коробка новая. Во-вторых – закладные все оформить. Это работа достаточно сложная, да и дворец у нас весь был расписан под мероприятия, команда начинала готовиться к сезону. Но мы поддерживаем идею перехода на уменьшенные площадки, абсолютно нормально к ней относимся и планируем это сделать. Пока у нас нет окончательного мнения, на финский или канадский размер переходить. Мы пока взвешиваем варианты с точки зрения стоимости коробки и прочего. А вообще я считаю, что федерация должна принять единые стандарты. А то мы сегодня сделаем финскую, а потом скажут, что все должны играть на канадской. Мы ждём точного определения этого вопроса. Допустим, у нас есть чёткие указания по свету, и мы их выполняем. Освещение у арены «Трактора» одно из лучших в лиге, потому что мы заранее подготовились и всё сделали.

Нормально ли, что у команд в КХЛ разные размеры площадок? Я считаю, что должен быть единый стандарт. Так будет правильно. Если уж мы копируем какие-то моменты с НХЛ, берём всё лучшее оттуда. Многие говорят, что на маленьких коробках более динамичный и интересный для зрителя хоккей, а наша работа и заключается в том, чтобы выполнять пожелания болельщиков», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В сезоне-2019/20 клубы будут выступать на площадках трёх размеров: 60х30 метров (семь клубов – «Динамо» Рига, «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Трактор», «Торпедо»), 60х28 (11 – «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Витязь», «Динамо» Минск, «Металлург», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА), 60х26 (шесть – «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Динамо» Москва, СКА, «Сочи»).