Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Торпедо»: поменяли только бортовую систему. Всё упирается в деньги

Генменеджер «Торпедо»: поменяли только бортовую систему. Всё упирается в деньги
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский объяснил, почему нижегородский клуб не перешёл на другой размер площадки.

«Мы только поменяли бортовую систему, это было непросто, а всё упирается в деньги. У нас площадка изначально чуть уже обычной – 29 метров. В прошлом году, когда заказывали новую бортовую систему, думали об уменьшении площадки, но подушка не позволяла это сделать, надо было бы менять и её. Мы планируем поставить маленькую площадку уже на новой арене. Если КХЛ сделает маленькие площадки обязательными, будем переходить. Нам больше нравится играть на маленькой площадке.

Я в разных чемпионатах играл, нигде нет единой площадки, ничего страшного, что в КХЛ их будет три вида. В прошлом году у нас тоже везде были разные площадки», — сказал Голубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Во что будут играть клубы КХЛ? Полный расклад по площадкам на сезон
На больших коробках осталось только семь клубов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент