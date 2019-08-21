Генменеджер «Торпедо»: поменяли только бортовую систему. Всё упирается в деньги

Генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский объяснил, почему нижегородский клуб не перешёл на другой размер площадки.
«Мы только поменяли бортовую систему, это было непросто, а всё упирается в деньги. У нас площадка изначально чуть уже обычной – 29 метров. В прошлом году, когда заказывали новую бортовую систему, думали об уменьшении площадки, но подушка не позволяла это сделать, надо было бы менять и её. Мы планируем поставить маленькую площадку уже на новой арене. Если КХЛ сделает маленькие площадки обязательными, будем переходить. Нам больше нравится играть на маленькой площадке.
Я в разных чемпионатах играл, нигде нет единой площадки, ничего страшного, что в КХЛ их будет три вида. В прошлом году у нас тоже везде были разные площадки», — сказал Голубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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