40-летний Атюшов прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил контракт

Российский защитник Виталий Атюшов успешно прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил полноценный контракт, информирует агентство «Виннерс» в «Инстаграме». Соглашение рассчитано на один сезон.

На счету 40-летнего Атюшова 602 игры в Континентальной хоккейной лиге и 188 (36+152) набранных очков. Защитник имеет в своей коллекции золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира. В прошедшем сезоне Атюшов защищал цвета «Амура», отыграв в регулярном чемпионате 44 матча и набрав 12 (2+10) очков.

Ранее нижнекамский клуб заключил полноценный контракт с ещё одним защитником — Максимом Игнатовичем. Чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года также находился в стане «волков» на просмотровом соглашении.