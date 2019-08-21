Фрэттин: в «Ак Барсе» немного другая ситуация, чем в «Барысе»

Нападающий «Ак Барса» Мэттью Фрэттин рассказал о переходе из «Барыса» в казанский клуб.
«Барыс» был неплохим вариантом для начала карьеры в КХЛ. Со временем ты присматриваешься к лиге, общаешься с игроками, смотришь, что подходит тебе больше. Так появился вариант с Казанью. Джастин Азеведу рассказал мне, что «Ак Барс» ставит перед собой большие задачи и я нужен команде, поэтому решиться на переход в казанский клуб было несложно.
В «Ак Барсе» немного другая ситуация, чем в «Барысе», потому что в команде много отличных забивных игроков из России, и в атаке проявить себя может каждый. Конечно, мне, Кормье и Азеведу хочется помочь «Ак Барсу» и забить как можно больше. У нас уже появляется взаимопонимание на площадке, мы создаём моменты. Надеюсь, мы проявим себя на турнире в Риге, а затем хорошо проведём сезон», — цитирует Фрэттина «Реальное время».
- 21 августа 2019
-
16:35
-
16:08
-
16:00
-
15:29
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:34
-
14:10
-
13:46
-
13:25
-
13:00
-
12:52
-
12:37
-
12:15
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:51
-
10:23
-
10:01
-
09:45
-
09:14
-
09:05
-
08:55
-
04:14
-
00:44
-
00:21
- 20 августа 2019
-
23:53
-
23:30
-
23:02
-
22:56
-
22:33
-
22:10
-
21:51