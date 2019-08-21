Фрэттин: в «Ак Барсе» немного другая ситуация, чем в «Барысе»

Нападающий «Ак Барса» Мэттью Фрэттин рассказал о переходе из «Барыса» в казанский клуб.



«Барыс» был неплохим вариантом для начала карьеры в КХЛ. Со временем ты присматриваешься к лиге, общаешься с игроками, смотришь, что подходит тебе больше. Так появился вариант с Казанью. Джастин Азеведу рассказал мне, что «Ак Барс» ставит перед собой большие задачи и я нужен команде, поэтому решиться на переход в казанский клуб было несложно.

В «Ак Барсе» немного другая ситуация, чем в «Барысе», потому что в команде много отличных забивных игроков из России, и в атаке проявить себя может каждый. Конечно, мне, Кормье и Азеведу хочется помочь «Ак Барсу» и забить как можно больше. У нас уже появляется взаимопонимание на площадке, мы создаём моменты. Надеюсь, мы проявим себя на турнире в Риге, а затем хорошо проведём сезон», — цитирует Фрэттина «Реальное время».