«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире имени Пучкова
Финский хоккейный клуб «Йокерит» оказался сильнее череповецкой «Северстали» в стартовом матче петербургского турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 2:1. Сегодня, 21 августа, на турнире в Санкт-Петербурге состоится ещё одна игра: в 19:30 стартует встреча петербургского СКА и нижегородского «Торпедо».
Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, заброшенную шайбу на 20-й минуте на свой счёт записал нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали защитник Томми Кивистё и форвард Ансель Галимов. В оставшееся игровое время в матче не было заброшенных шайб.
Турнир имени Николая Пучкова
21 августа 2019, среда. 15:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Йенсен (Лепистё, Контиола) – 19:00 (5x5), 2:0 – Кивистё – 27:30, 2:1 – Галимов – 28:00
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