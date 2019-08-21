Sportsnet: Чехия не заслужила участия на Кубке мира—2021, это не шведы или финны

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Марк Спектор считает, что сборная Чехии не должна принимать участие в Кубке мира, проведение которого в январе 2021 года в настоящее время обсуждается на переговорах между НХЛ и профсоюзом игроков.



«Кубок мира проводится под эгидой НХЛ, а это значит, что проходить он может при любом составе участников. Турнир будет очень коротким — на всё отводится около недели, а это значит, что нужно сокращать количество команд. Мы предлагаем шесть участников: Канада, США, Швеция, Финляндия, Россия и сборная Европы. У каждой команды будет по два матча на отборочном этапе, затем будут полуфиналы и финал — итого четыре матча за семь дней, каждая игра будет иметь большое значение.



Сборная Чехии? Извините, ребята, но послужной список чехов не гарантирует получения собственной сборной, это не Швеция или Финляндия. На Кубке мира—2016 чехи забили только 6 голов в трёх матчах, выиграв только один раз, в составе было шесть хоккеистов не из НХЛ. Пусть лучше в состав сборной Европы войдут семь-восемь чехов», — считает Спектор.



Напомним, что на позапрошлом Кубке мира—2004 сборная Чехии дошла до полуфинала, где в овертайме уступила канадцам (3:4 ОТ).

НХЛ заменит МВЗ Кубком мира? Тогда России тоже потребуются смелые решения К турниру сборных в январе КХЛ не должна будет иметь никакого отношения.