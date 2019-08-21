Проспал: ничего не имею против немцев и словаков, но Чехия на другом уровне

Легендарный чешский нападающий Вацлав Проспал поделился мнением о возможном отсутствии сборной Чехии на Кубке мира в 2021 году. Возможно, чешские хоккеисты станут частью сборной Европы.



«Мне это абсолютно не нравится. Я всё ещё думаю, что Чехия — хоккейная страна, но мы можем потерять свой статус после такого Кубка мира. Ничего не имею против немцев, швейцарцев или словаков, но если мы будем в одной сборной с ними, то потеряем свою идентичность. У нас другой уровень.



К сожалению, чешских игроков всё меньше в НХЛ, это правда. Нехорошая тенденция, отражающая слабеющие позиции нашего хоккея», — приводит слова Проспала Idnes.cz.



Напомним, что на позапрошлом Кубке мира-2004 сборная Чехии дошла до полуфинала, где в овертайме уступила канадцам (3:4 ОТ).



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