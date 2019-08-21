«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 5:2. Для подопечных Дмитрия Квартальнова победа стала второй подряд на турнире, у «Автомобилиста» — второе поражение и две заброшенных шайбы в двух матчах.



На четвёртой минуте «Ак Барс» открыл счёт: удачный бросок в актив записал нападающий Артём Галимов. За три секунды до перерыва коллектив Андрея Мартемьянова сравнял счёт усилиями защитника Максима Березина. На 30-й минуте казанский клуб вновь вышел вперёд: отличился Станислав Галиев. В середине второго периода счёт стал равным: форвард Джефф Плэтт записал в актив гол. В концовке «Ак Барс» забил трижды усилиями Даниса Зарипова, Эмиля Галимова и Галиева, оформившего дубль.