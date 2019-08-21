Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» в матче Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 5:2. Для подопечных Дмитрия Квартальнова победа стала второй подряд на турнире, у «Автомобилиста» — второе поражение и две заброшенных шайбы в двух матчах.

На четвёртой минуте «Ак Барс» открыл счёт: удачный бросок в актив записал нападающий Артём Галимов. За три секунды до перерыва коллектив Андрея Мартемьянова сравнял счёт усилиями защитника Максима Березина. На 30-й минуте казанский клуб вновь вышел вперёд: отличился Станислав Галиев. В середине второго периода счёт стал равным: форвард Джефф Плэтт записал в актив гол. В концовке «Ак Барс» забил трижды усилиями Даниса Зарипова, Эмиля Галимова и Галиева, оформившего дубль.

Кубок Латвийской Железной Дороги
21 августа 2019, среда. 15:30 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 2
1:1, 1:0, 3:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Галимов (Галиев, Зарипов) – 03:53 (5x4), 1:1 – Березин (Литовченко) – 19:57 (5x5), 2:1 – Галиев – 29:51 (4x5), 2:2 – Плэтт (Трямкин) – 50:27 (5x5), 3:2 – Зарипов (Яруллин) – 55:15 (5x5), 4:2 – Галимов (Основин, Фисенко) – 58:53 (5x5), 5:2 – Галиев (Зарипов) – 59:50 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент