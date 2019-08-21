Жена Александра Овечкина показала первую фотосессию сына

Анастасия Шубская, жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала первую фотосессию сына Сергея. 18 августа мальчику исполнился год. На представленных фотографиях сыну Овечкина полторы недели.



«Первая фотосессия Серёжи. Тут ему полторы недели. Очень сдержанно, по-мужски выдержал два часа съёмочного процесса!» — написала Шубская в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».



В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.



В сезоне-2018/19 обладателем Кубка Стэнли впервые в истории стал «Сент-Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашёвым.