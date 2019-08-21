Квартальнов: ко многим вопросы, Рейдеборн должен был взять свои шайбы

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (5:2).



«Тяжело начинали, тяжело у нас пошёл первый период: стыки проигрывали, в быстроте, самое главное, уступили. Потом в следующей половине игры всё выровнялось, мы стали больше держать шайбу, появились кое-какие моменты, мы уже контролировали игру. Не могу сказать, что мы проспали начало – думаю, соперник нас заставил взбодриться, стал нас будить, скажем так.



Тройка легионеров была незаметной? Я думаю, ко многим есть вопросы. Опять же, мы говорим, что даём день отдыха, но это не для того, чтобы в следующем матче тройка сыграла. Это немного на будущее – дать отдохнуть, перезарядиться. Иногда это идёт и в противоположную сторону – сегодня ты отдохнул, выбился из ритма. Так же те, кто сегодня забил – звено Ткачёва: я не могу сказать, что они прошлый матч сыграли хорошо. Они тоже пропускали игру с Нижнекамском, большой перерыв был. Здесь, опять же, в ту сторону, как пойдёт.



Рейдеборн? Где-то он должен был взять их, эти шайбы. Но так получилось. Бывают такие моменты, такие дни – думаю, он прекрасно понимает, что сыграл не лучшим образом. Хочу сказать, что в других моментах он вытащил нас в очень сложных ситуациях, мы оставляли и 1 в 0. Согласен, он должен держать свой уровень, здесь нужно убирать эти моменты», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол