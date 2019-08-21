Квартальнов назвал Зарипова лучшим игроком «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча с «Автомобилистом» (5:2) поделился мнением об игре набравшего 3 (1+2) очка нападающего Даниса Зарипова.
«Нашему лучшему игроку 38 лет? Вы же ответили на вопрос – нашему лучшему игроку. Если он лучший, какая разница? Если игрок лучший, мы же на возраст не смотрим. Мы очень рады, что в таком возрасте он у нас лучший.
Работа с Ожигановым после „Торонто“? Конечно, нужно перестроиться, но для него не должно быть проблем – он же играл, он год всего был в «Торонто». Могу сказать, что нужно время, если кто-то играет там несколько лет. Педан, например, год назад пришёл – ему нужно было время. А Игорю надо совсем чуть-чуть, и он войдёт в ритм», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол
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