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Квартальнов назвал Зарипова лучшим игроком «Ак Барса»

Квартальнов назвал Зарипова лучшим игроком «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после матча с «Автомобилистом» (5:2) поделился мнением об игре набравшего 3 (1+2) очка нападающего Даниса Зарипова.

«Нашему лучшему игроку 38 лет? Вы же ответили на вопрос – нашему лучшему игроку. Если он лучший, какая разница? Если игрок лучший, мы же на возраст не смотрим. Мы очень рады, что в таком возрасте он у нас лучший.

Работа с Ожигановым после „Торонто“? Конечно, нужно перестроиться, но для него не должно быть проблем – он же играл, он год всего был в «Торонто». Могу сказать, что нужно время, если кто-то играет там несколько лет. Педан, например, год назад пришёл – ему нужно было время. А Игорю надо совсем чуть-чуть, и он войдёт в ритм», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол
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