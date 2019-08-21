Галиев: всегда хотел играть в меньшинстве, сейчас меня учат

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (5:2).



«Хорошая игра получилась. У них, знаю, не играли лидеры-иностранцы, играли молодые ребята, которые оказывают давление, – бежали, били нас. Нам было нелегко, и счёт на табло после двух периодов говорит за себя: равная игра была, и где-то в концовке, может быть, нам хватило везения, мы сумели выиграть. Думаю, все молодцы сегодня, старались выполнять тактику на игру, старались быть более дисциплинированными, но всё равно нам надо поправлять наши удаления, работать дальше и двигаться вперёд.



Я всегда хотел играть в меньшинстве, просто, может быть, меня не видели в таком амплуа. А сейчас начали пробовать, начали заниматься, учить меня. Я бы с удовольствием хотел продолжить играть и в меньшинстве, и в большинстве, но всё зависит от меня, от моей работы, как буду выполнять задание», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол