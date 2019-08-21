Павел Дацюк вернётся в строй в конце сентября

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (2:5) в матче Кубка Латвийской железной дороги.
«Сегодняшний матч по содержанию игры мне понравился больше, чем предыдущий. Ребята немножко встрепенулись, более правильно выполняли игровое задание, играли с головой. Наш соперник — очень серьезная команда, сегодня играл фактически в своем боевом составе. То, что пропустили шайбы в концовке матча, не пугает. Играли до конца.
Не страшно, что уступили с таким счетом. Мне важно было проверить наш ближайший резерв, кто будет начинать чемпионат, и увидеть содержание игры. Продолжаем придерживаться своего плана подготовки, иностранцы готовятся, завтра сыграют с минским „Динамо“. Павел Дацюк с нами не приехал, у него идет интенсивная реабилитация, увидим его только в сентябре, и то ближе к концу», — цитирует тренера РИА «Новости».
- 21 августа 2019
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